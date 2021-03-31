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Еще тысяча больных коронавирусом за сутки: Киев развертывает дополнительные COVID-койки

Еще тысяча больных коронавирусом за сутки: Киев развертывает дополнительные COVID-койки

Киев  •  УНН

 • 17970 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1100 человек. Умерли 35 больных. Киев развертывает дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Цитата:

"Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 35 человек - 14 женщин и 19 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3405 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 162 291", - сказал Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

Детали

Среди заболевших за сутки: 567 женщин в возрасте от 17 до 89 лет и 35 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 476 мужчин в возрасте от 17 до 85 лет и 22 мальчика от одного до 17 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 больных коронавирусом. А также 636 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждения за сутки попали 792 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 26 человек. Всего коронавирус преодолели 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 201, в Дарницком - 187 и в Днепровском районе - 169 случаев.

Ситуация с госпитализацией

"Как видим, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы на сегодня лечатся 4464 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. 2946 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3526 человек. Под аппаратами ИВЛ - 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 80 процентов", - сообщил Кличко.

По его словам, Киев развертывает дополнительные койки для больных коронавирусом. "На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала развертывать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня принимают пациентов с коронавирусом в 30 медучреждениях столицы. В частности, на днях больных наконец начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы Минздрав определил для приема больных коронавирусом киевлян еще в октябре прошлого года.

"Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал, - то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - подчеркнул Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, - 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций за сутки рекордно много - 5,5 тысячи. Также антирекорд по летальным исходам - 407.

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