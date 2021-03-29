Ситуація критична: у Києві можуть закрити школи та зупинити транспорт через COVID-19

Цитата:

"Ситуація критична. Сьогодні пішли діти 1-4 класу до школи, так як ми обіцяли. Але якщо у нас ситуація не зміниться, нам доведеться закривати 1-4 класи, і закривати дитячі садочки, і в тому числі приймати рішення щодо обмеження роботи транспорту в цілому", - сказав заступник голови КМДА.

Деталі

Зі слів Поворозника, кияни останні кілька тижнів демонструють "не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень".

"Ми за останні 2 тижні, включаючи поточний, ввели більш ніж 1000 додаткових ліжок до 5 тис., які були напередодні третьої хвилі. Заповнюються вони на сьогодні достатньо серйозно", - додав він.

Довідково

У Києві на COVID-19 на сьогодні хворіють 51,3 тис. людей, при цьому за минулу добу виявили ще 400 інфікованих, 25 людей померли.



Всього за даними МОЗ в Україні зафіксовано 1,652 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 28 березня, - 8,3 тисячі, падіння проти дня раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізацій за добу - 3,1 тисячі. Хворіють наразі 316 777 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 5 293 осіб.



