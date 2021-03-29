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В Україні вже 1,652 млн випадків COVID-19, за добу - 8 346

В Україні вже 1,652 млн випадків COVID-19, за добу - 8 346

Київ • УНН

 • 20366 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,652 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 28 березня, - 8,3 тисячі, падіння проти дня раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізацій за добу - 3,1 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 березня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 129 осіб;
  • летальних випадків – 178;
  • одужало – 2 875 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 652 409 осіб;
  • одужало – 1 303 500 осіб;
  • летальних випадків – 32 132;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

При цьому за минулу добу щеплено проти коронавірусу 1 585 людей. Загалом 198 465 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

"Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
  • Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
  • Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
  • Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
  • Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
  • Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
  • Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
  • Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
  • Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
  • Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
  • Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
  • Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
  • Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
  • Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
  • Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
  • Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
  • Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
  • Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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