В Украине уже 1,652 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 346

"8346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 29 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 3129 человек;



летальных случаев - 178;



выздоровели - 2875 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 652 409 человек;



выздоровели - 1 303 500 человек;



летальных исходов - 32 132;



проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 140 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

При этом за прошедшие сутки привито против коронавируса 1585 человек. В общем 198 465 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами прививки.

"По состоянию на 28 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 402 случая / 20 прививок;



Винницкая область - 365 случаев / 50 прививок;



Волынская область - 223 случая / 20 прививок;



Днепропетровская область - 647 случаев / 80 прививок;



Донецкая область - 175 случаев / 0 прививок;



Житомирская область - 567 случаев / 120 прививок;



Закарпатская - 201 случай / 20 прививок;



Запорожская область - 136 случаев / 100 прививок;



Ивано-Франковская область - 226 случаев / 175 прививок;



Киевская область - 518 случаев / 20 прививок;



Кировоградская область - 59 случаев / 10 прививок;



Луганская область - 29 случаев / 0 прививок;



Львовская область - 820 случаев / 100 прививок;



Николаевская область - 243 случая / 30 прививок;



Одесская область - 658 случаев / 40 прививок;



Полтавская область - 154 случая / 190 прививок;



Ровенская область - 139 случаев / 0 прививок;



Сумская область - 326 случаев / 30 прививок;



Тернопольская область - 390 случаев / 40 прививок;



Харьковская область - 664 случая / 230 прививок;



Херсонская область - 145 случаев / 140 прививок;



Хмельницкая область - 428 случаев / 70 прививок;



Черкасская область - 392 случая / 40 прививок;



Черновицкая область - 292 случая / 60 прививок;



Черниговская область - 147 случаев / 0 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.