У Києві на COVID-19 хворіє 51 тис. людей: за добу ще 400 інфікованих, 25 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві на COVID-19 на сьогодні хворіють 51,3 тис. людей, при цьому за минулу добу виявили ще 400 інфікованих, 25 людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу та інформацію мера Києва Віталія Кличка у Telegram-каналі.
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"Ще 402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 159 769). Ще 25 летальних випадків від вірусу (загалом 3334)", - повідомив Кличко.
Деталі
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли зокрема:
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- 228 жінок віком від 19 до 89 років
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- 154 чоловіки віком від 18 до 96 років
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- 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 10 хлопчиків від 3 до 17 років
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При цьому за добу 45 людей з COVID-19 госпіталізували. Ще 441 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За добу 217 осіб у столиці подолали коронавірус (загалом 105 118).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55)", - додав Кличко.
За даними з карти РНБО, хворіють у столиці на сьогодні 51 317 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 160 осіб.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,652 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 28 березня, - 8,3 тисячі, падіння проти дня раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізацій за добу - 3,1 тисячі. Хворіють наразі 316 777 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 5 293 осіб.