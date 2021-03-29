В Киеве COVID-19 болеет 51 тыс. человек: за сутки еще 400 инфицированных, 25 человек умерли

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве COVID-19 на сегодня болеют 51,3 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 400 инфицированных, 25 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.