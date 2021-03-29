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В Киеве COVID-19 болеет 51 тыс. человек: за сутки еще 400 инфицированных, 25 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 11015 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве COVID-19 на сегодня болеют 51,3 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 400 инфицированных, 25 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

Цитата:

"Еще 402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 159 769). Еще 25 летальных случаев от вируса (всего 3334)", - сообщил Кличко.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели в частности:

  • 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
  • 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
  • 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет

При этом за сутки 45 человек с COVID-19 госпитализировали. Еще 441 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки 217 человек в столице преодолели коронавирус (всего 105 118).

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (181), Дарницком (62) и Оболонском (55)", - добавил Кличко.

По данным с карты СНБО, болеют в столице на сегодня 51 317 человек, за сутки количество активных больных возросло на 160 человек.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,652 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 марта, - 8,3 тысячи, падение против дня ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализаций за сутки - 3,1 тысячи. Болеют на сегодня 316 777 человек, количество активных больных за сутки выросло на 5293 человек.

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