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Ситуация критическая: в Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт из-за COVID-19

Ситуация критическая: в Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 33326 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве из-за ухудшения эпидемической ситуации могут закрыть школы и детские сады, рассматривают вариант с остановкой общественного транспорта. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

Цитата:

"Ситуация критическая. Сегодня пошли дети 1-4 класса в школу, так как мы обещали. Но если у нас ситуация не изменится, нам придется закрывать 1-4 классы, и закрывать детские сады, и в том числе принимать решения об ограничении работы транспорта в целом", - сказал заместитель главы КГГА.

Детали

По словам Поворозника, киевляне последние несколько недель демонстрируют "не совсем серьезное отношение к карантину".

"Мы за последние 2 недели, включая текущую, ввели более 1000 дополнительных коек до 5 тыс., которые были накануне третьей волны. Заполняются они на сегодня достаточно серьезно", - добавил он.

Справка

В Киеве COVID-19 на сегодня болеют 51,3 тыс. человек, при этом за прошедшие сутки обнаружили еще 400 инфицированных, 25 человек умерли.

Всего по данным Минздрава в Украине зафиксировано 1,652 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 марта, - 8,3 тысячи, падение против дня раньше, однако традиционное для выходных. Госпитализаций за сутки - 3,1 тысячи. Болеют сейчас 316 777 человек, количество активных больных за сутки выросло на 5 293 человека.

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