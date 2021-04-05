С сегодняшнего дня Киев идет на локдаун: что запрещено

Детали

С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрывают все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропусках: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Как отмечал ранее мэр Киева Виталий Кличко, руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекратили свою работу 1 апреля.

“Укрзализныця” сообщила, что не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве и не будет менять расписание движения поездов и электричек. Это касается поездов дальнего следования, а также пригородных электричек до / или через Киев.

Ограничения высадки и посадки возможны только после принятия соответствующего решения в Государственной или региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что было раньше

В начале недели заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил , что в Киеве из-за ухудшения епидемичной ситуациӥ могут закрыть школы и детские сады, а также рассматривают вариант с остановкой общественного транспорта.

При этом с 20 марта по 9 апреля в Киеве и так уже действовали епидобмеження “красной” карантинной зоны.

Кличко сообщил , что в столице заболеваемость коронавирус не приходит, за прошедшие сутки болезнь обнаружили в 1100 человек. Умерли 35 больных. Киев на фоне этого разворачивает дополнительные кровати для больных коронавирус. Заполненность еще коечного фонда — в пределах 80%.