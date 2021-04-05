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Локдаун у Києві: містяни зіткнулися зі здорожченням таксі

Локдаун у Києві: містяни зіткнулися зі здорожченням таксі

Київ • УНН

 • 29051 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перший день локдауну у столиці спричинив подорожчання проїзду в таксі, пише УНН.

Деталі

Ранком понеділка жителі столиці зіткнулися зі значним подорожчанням вартості проїзду в таксі. Від сьогодні в місті запроваджені суворі карантинні обмеження, які торкнулися і користування громадським транспортом: наземний та підземний громадський транспорт у Києві доступний лише за спецперепустками.

Попри те, що містом курсують приватні маршрутки багато містян вирішили добиратися на роботу на таксі, однак на них чекав неприємний сюрприз: тарифи зрослі вдвічі.

Крім того, наразі викликати авто доволі складно, адже попит підвищений і машин просто не вистачає. І це попри те, що міська влада закликала усіх киян залишатися вдома, максимально перейти на дистанційну роботу, взяти відпустку або ж відгули.

УНН перевірив тарифи на таксі у найпопулярніших служб на прикладі звичних для нас маршрутів. Так, наприклад, Uber пропонує добратися до центру міста з однієї з вулиць у Дарницькому районі за 456-538 грн, хоча зазвичай тариф не перевищує 250 гривень у час пік, а загалом становить десь 130 – 150 грн.

Подібне зростання тарифів демонструє і Uklon. Наприклад, з Голосіївського району до центру за проїзд доведеться заплатити від 325 грн.

Bolt продемонстрував найменше зростання десь на 40% від звичної вартості проїзду, якщо не брати до уваги авто бізнес класу. Однак викликати автомобіль доволі складно, адже попит підвищений.

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