Локдаун в Киеве: горожане столкнулись с подорожанием такси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый день локдауна в столице вызвал подорожание проезда в такси, пишет УНН.
Детали
Утром понедельника жители столицы столкнулись со значительным удорожанием стоимости проезда в такси. С сегодняшнего дня в городе введены строгие карантинные ограничения, которые коснулись и пользование общественным транспортом: наземный и подземный общественный транспорт в Киеве доступен только по спецпропускам.
Несмотря на то, что по городу курсируют частные маршрутки много горожан решили добираться на работу на такси, однако их ждал неприятный сюрприз: тарифы возросли вдвое.
Кроме того, сейчас вызвать авто довольно сложно, ведь спрос повышенный и машин просто не хватает. И это несмотря на то, что городские власти призвали всех киевлян оставаться дома, максимально перейти на дистанционную работу, взять отпуск или отгулы.
УНН проверил тарифы на такси в самых популярных служб на примере привычных для нас маршрутов. Так, например, Uber предлагает добраться до центра города с одной из улиц в Дарницком районе за 456-538 грн, хотя обычно тариф не превышает 250 гривен в час пик, а в целом составляет около 130 — 150 грн.
Подобный рост тарифов демонстрирует и Uklon. Например, из Голосеевского района в центр за проезд придется заплатить от 325 грн.
Bolt продемонстрировал наименьший рост где-то на 40% от обычной стоимости проезда, если не считать авто бизнес класса. Однако вызвать автомобиль довольно сложно, ведь спрос повышен.