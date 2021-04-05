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Локдаун в Киеве: горожане столкнулись с подорожанием такси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый день локдауна в столице вызвал подорожание проезда в такси, пишет УНН.

Детали

Утром понедельника жители столицы столкнулись со значительным удорожанием стоимости проезда в такси. С сегодняшнего дня в городе введены строгие карантинные ограничения, которые коснулись и пользование общественным транспортом: наземный и подземный общественный транспорт в Киеве доступен только по спецпропускам.

Несмотря на то, что по городу курсируют частные маршрутки много горожан решили добираться на работу на такси, однако их ждал неприятный сюрприз: тарифы возросли вдвое.

Кроме того, сейчас вызвать авто довольно сложно, ведь спрос повышенный и машин просто не хватает. И это несмотря на то, что городские власти призвали всех киевлян оставаться дома, максимально перейти на дистанционную работу, взять отпуск или отгулы.

УНН проверил тарифы на такси в самых популярных служб на примере привычных для нас маршрутов. Так, например, Uber предлагает добраться до центра города с одной из улиц в Дарницком районе за 456-538 грн, хотя обычно тариф не превышает 250 гривен в час пик, а в целом составляет около 130 — 150 грн.

Подобный рост тарифов демонстрирует и Uklon. Например, из Голосеевского района в центр за проезд придется заплатить от 325 грн.

Bolt продемонстрировал наименьший рост где-то на 40% от обычной стоимости проезда, если не считать авто бизнес класса. Однако вызвать автомобиль довольно сложно, ведь спрос повышен.

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