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За задранные цены на такси на локдауне в Киеве взялся АМКУ

За задранные цены на такси на локдауне в Киеве взялся АМКУ

Киев  •  УНН

 • 19629 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из-за роста цен на такси в два-три раза в первый день локдауна в Киеве местное отделение Антимонопольного комитета начало исследование. Об этом сообщил председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений - 05.04.2021, об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много", - сообщил Хмельницкий.

"В АМКУ начали исследование", - добавил он.

Детали

По его словам, речь идет об исследовании относительно соблюдения участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в городе Киеве, а также организации таких перевозок (с помощью соответствующих приложений, вебсайтов, информационных платформ и т.д.) в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, которое начало Северное межобластное ТО АМКУ (Киевское областное территориальное отделение АМКУ).

Хмельницкий отметил, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования и/или злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.

Что произошло

31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте, в том числе в метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса и разработать порядок и обеспечить выдачу специальных пропусков.

Хмельницкий заметил, что этим "конечно же, мгновенно воспользовались киевские службы такси".

"Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как "Убер", "Болт" и "Уклон", имеющие львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", - отметил он.

Дополнение

Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первый день локдауна в Киеве транспортный коллапс. Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки. Также в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.

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