За тисячу кілометрів від України: безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії
Київ • УНН
Далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ в ніч на 27 вересня атакували НПС "Тиньговатово" в Чуваській Республіці, рф, за тисячу кілометрів від України. Ураження підтверджено, роботу станції тимчасово призупинено, а транспортування нафти зупинено.
У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, рф, передає УНН із посиланням на джерело у СБУ.
Деталі
Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.
З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору рф, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті рф триватиме й надалі
