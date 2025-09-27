$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 47419 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 93459 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 38749 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 37848 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 35901 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26166 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 50624 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 52425 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49987 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30477 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
За тисячу кілометрів від України: безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ в ніч на 27 вересня атакували НПС "Тиньговатово" в Чуваській Республіці, рф, за тисячу кілометрів від України. Ураження підтверджено, роботу станції тимчасово призупинено, а транспортування нафти зупинено.

За тисячу кілометрів від України: безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію в Чувашії
Фото ілюстративне

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, рф, передає УНН із посиланням на джерело у СБУ.

Деталі

Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю04.08.25, 13:40 • 3011 переглядiв

З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору рф, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті рф триватиме й надалі 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака безпілотників СБУ на порт Приморськ: уражено два танкери "тіньового флоту" рф - Reuters 13.09.25, 10:50 • 4892 перегляди

Анна Мурашко

Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна