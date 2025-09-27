За тысячу километров от Украины: беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
Киев • УНН
Дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в ночь на 27 сентября атаковали НПС "Тыньговатово" в Чувашской Республике, рф, в тысяче километров от Украины. Поражение подтверждено, работа станции временно приостановлена, а транспортировка нефти остановлена.
В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тыньговатово", которая находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, рф, передает УНН со ссылкой на источник в СБУ.
Детали
Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.
Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС сейчас приостановлена.
СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и дальше
