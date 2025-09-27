За тысячу километров от Украины: беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 46989 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 92568 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 38457 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 37556 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 35698 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26093 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 50431 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 52275 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49968 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30454 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат27 сентября, 04:31 • 3150 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 14707 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 19463 просмотра
В российской чувашии заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию27 сентября, 06:40 • 4110 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 10802 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 19518 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 92559 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 40669 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 50430 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 52274 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Башар Асад
Эдгарс Ринкевичс
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Сумская область
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 1292 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 46982 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 34323 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 39591 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 41865 просмотра
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

За тысячу километров от Украины: беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в ночь на 27 сентября атаковали НПС "Тыньговатово" в Чувашской Республике, рф, в тысяче километров от Украины. Поражение подтверждено, работа станции временно приостановлена, а транспортировка нефти остановлена.

За тысячу километров от Украины: беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
Фото иллюстративное

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тыньговатово", которая находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, рф, передает УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Детали

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью04.08.25, 13:40 • 3011 просмотров

Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС сейчас приостановлена.

СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и дальше 

- сообщил информированный источник в СБУ.

Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters13.09.25, 10:50 • 4892 просмотра

Анна Мурашко

Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина