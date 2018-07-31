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За п'ять років злочинність на грунті алкоголізму скоротилась удвічі

За п'ять років злочинність на грунті алкоголізму скоротилась удвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. В Україні за останні п'ять років вдвічі зменшилася кількість злочинів, скоєних під дією алкоголю. Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними, яка опрацювала статистику, отриману за запитом з ГПУ, передає УНН.

“У 2013 році зафіксували 34 тисяч 443 кримінальних правопорушень, вчинених під впливом алкоголю, у 2017 — вже 15 тисяч 135, а за останні півроку — 6 тисяч 998”, — йдеться в повідомленні.

Найчастіше під дією алкоголю люди скоюють злочини проти власності. Всього за останні п’ять років таких злочинів сталося — 54 тисяч 231. На другому місці — злочини проти життя та здоров’я людини — 41 тисяча 915, на третьому — злочини проти безпеки руху (в тому числі ДТП, вчинені в стані алкогольного сп’яніння) — 9 тисяч 122.

“П’яні” злочини найчастіше стаються у Донецькій області. За останні п’ять років тут сталося понад 13 тисяч злочинів. У цьому році було зафіксовано всього 683 злочини. Однак коли область повністю перебувала під контролем української влади, таких порушень там відбувалося найбільше: 4 194 — у 2013 і 3 128 у 2014 році.

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На другому місці Харківська область. Цього року там сталося 794 інцидентів, а всього протягом п’яти років — 11 тисяч 510.

На третьому місці — Запорізька область з зафіксованим 451 злочином в цьому році. 7 тисяч 656 — всього за п’ять років.

“Алкогольне сп’яніння не змінює свідомість і здатність настільки, щоб людина взагалі не усвідомлювала навколишню дійсність і не могла прогнозувати свої дії. Виняткові ситуації, коли людина під дією алкоголю не усвідомлює своїх дій, бувають, але вони не впливають на загальну картину. Якщо порівнювати вплив алкоголю з іншими видами наркотичних засобів, то відмінність, дійсно, існує. Стан алкогольного сп’яніння зумовлює більший ризик агресивних, антисоціальних дій. Вживання алкоголю збільшує кількість правопорушень, пов’язаних з тілесними ушкодженнями, хуліганством”, - пояснив судово-психіатричний експерт Київської незалежної судово-експертної установи Андрій Каніщев.

Нагадаємо, в 2018 році в Україні сталося понад 2 тисяч “п’яних” ДТП.

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