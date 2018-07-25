ГПУ: за полгода в суд передан 1031 обвинительный акт по ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В течение первого полугодия 2018 года украинские прокуроры направили в суд 1031 обвинительный акт по фактам смертельных ДТП. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
“Прокуроры в судах до последнего отстаивают сторону обвинения, чтобы тем, кто совершил преступление, воздали по полной. В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года — уже 1031”, - написала пресс-секретарь генпрокурора.
Вместе с тем, спикер ГПУ подчеркнула необходимость усиления ответственности за совершенные преступления на дорогах.
“В то же время очевидно, что есть необходимость усиления ответственности за совершенные преступления на дорогах. Ведь в 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельным ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть только каждый пятый виновник”, - отметила Сарган.
В ГПУ также выразили убеждение, что парламент рассмотрит соответствующие законодательные изменения по инициативе Генпрокуратуры в ближайшем будущем.
Как сообщал УНН, за полгода в Украине было совершено 68 тыс. ДТП. Из них 97 — получили наибольшую огласку в обществе из-за внушительного количества жертв и обстоятельств.