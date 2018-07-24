Украинцев ошеломили 97 резонансных ДТП за последних полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. С начала 2018 года в Украине произошло 97 дорожных аварий с большим количеством жертв и пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.
“На негативное представление граждан о состоянии аварийности в Украине, прежде всего, влияют резонансные ДТП, в которых погибли или травмированы многие. С начала года произошло 97 таких событий”, - заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексей Сергеев.
По словам Сергеева, половина таких дорожно-транспортных происшествий происходила с участием автобусов и маршрутных транспортных средств. В большинстве случаев основными причинами ДТП с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения.
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В то же время, как сообщают в Нацполиции, общее количество ДТП снизилось на 10 процентов. Также уменьшилось количество смертельных случаев в результате аварий.
“Количество ДТП, в которых пострадали люди, уменьшилось на 16%. Количество летальных случаев — на 10%”, - подчеркнул Сергеев.
Отметим, что к концу туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах.