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До кінця туристичного сезону в Україні посилено заходи безпеки на дорогах

До кінця туристичного сезону в Україні посилено заходи безпеки на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Посилені заходи безпеки на автошляхах триватимуть до кінця туристичного сезону. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН.

“Посилення заходів безпеки дорожнього руху — це не тимчасова акція, а постійна робота. Наразі патрульні групи розширені військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшена щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Все це триватиме до закінчення туристичного сезону”, — зазначив Яровий.

Він додав, що тривають спільні з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки перевірки щодо дотримання правил та умов перевезення громадян.

“Основними причинами ДТП за участю перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху. Крім цього, в гонитві за наживою недобросовісні перевізники нерідко вносять зміни у конструкцію салону, збільшуючи його місткість та свідомо наражаючи пасажирів на небезпеку у випадку надзвичайної ситуації. Всі ці порушення мають бути виявлені та отримати відповідну реакцію правоохоронців”, — сказав Сергій Яровий.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що керівництво Нацполіції вже затвердило План невідкладних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави.

За словами Білошицього, до патрулювання доріг додатково залучено 54 екіпажі патрульної поліції та 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції. Загалом на патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху.

“Ми провели аналіз аварійності та розробили детальний План із залучення додаткових сил і засобів підпорядкованих підрозділів для організації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Взято під особистий контроль несення служби нарядами патрульної поліції на автомобільних дорогах державного та міжнародного значення, місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та місцях з напруженим рухом, у першу чергу в напрямку Південних регіонів держави та країн Європейського Союзу”, — додав він.

Нагадаємо, під час перевірки перевізників було виявлено 300 порушень.

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