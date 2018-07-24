До конца туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.
“Усиление мер безопасности дорожного движения — это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона”, - отметил Яровой.
Он добавил, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.
“Основными причинами ДТП с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения. Кроме этого, в погоне за наживой недобросовестные перевозчики нередко вносят изменения в конструкцию салона, увеличивая его вместимость и сознательно подвергая пассажиров опасности в случае чрезвычайной ситуации. Все эти нарушения должны быть выявлены и получить ответную реакцию правоохранителей”, - сказал Сергей Яровой.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заметил, что руководство Нацполиции уже утвердило План неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на территории государства.
По словам Билошицкого, к патрулированию дорог дополнительно привлечены 54 экипажа патрульной полиции и 114 экипажей групп реагирования патрульной полиции. Всего на патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения сейчас заступает 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения.
“Мы провели анализ аварийности и разработали детальный план по привлечению дополнительных сил и средств подчиненных подразделений для организации эффективного надзора за дорожным движением. Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением, в первую очередь в направлении Южных регионов страны и стран Европейского Союза”, - добавил он.
Напомним, во время проверки перевозчиков было выявлено 300 нарушений.