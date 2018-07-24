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До конца туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах

До конца туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.

“Усиление мер безопасности дорожного движения — это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона”, - отметил Яровой.

Он добавил, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

“Основными причинами ДТП с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения. Кроме этого, в погоне за наживой недобросовестные перевозчики нередко вносят изменения в конструкцию салона, увеличивая его вместимость и сознательно подвергая пассажиров опасности в случае чрезвычайной ситуации. Все эти нарушения должны быть выявлены и получить ответную реакцию правоохранителей”, - сказал Сергей Яровой.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заметил, что руководство Нацполиции уже утвердило План неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на территории государства.

По словам Билошицкого, к патрулированию дорог дополнительно привлечены 54 экипажа патрульной полиции и 114 экипажей групп реагирования патрульной полиции. Всего на патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения сейчас заступает 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения.

“Мы провели анализ аварийности и разработали детальный план по привлечению дополнительных сил и средств подчиненных подразделений для организации эффективного надзора за дорожным движением. Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением, в первую очередь в направлении Южных регионов страны и стран Европейского Союза”, - добавил он.

Напомним, во время проверки перевозчиков было выявлено 300 нарушений.

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