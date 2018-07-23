Перевірки перевізників: вже виявлено понад 300 порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня УНН. За два дні перевірено на дотримання вимог чинного законодавства перевізниками 1230 транспортних засобів. Виявлено 326 порушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з безпеки на транспорті.
"Станом на 17:30 22 липня виявлено 326 правопорушень з яких 71 випадок – це порушення режиму праці та відпочинку, а 158 порушень – це відсутність дозвільних документів", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, починаючи з 21 липня рейдові перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів, проводяться в тісній взаємодії із працівниками Нацполіції в масштабах усієї країни в особливому режимі посиленого контролю.
Нагадаємо, з 17 квітня в Україні під час перевірки перевізників поліцейські зафіксували понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів і дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.