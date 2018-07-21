Поліція за три місяці виявила понад 26 тис. порушень під час перевезень пасажирів

“Поліцейськими було зафіксовано більш ніж 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, які були допущені водіями автобусів. З них найпоширеніші: керування транспортом у стані алкогольно-наркотичного сп’яніння, створення аварійної обстановки, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення правил руху через залізничний переїзд, керування без необхідних документів, керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль. Ось те, що ми маємо. Такі перевізники мають невідкладно позбуватися ліцензії”, — підкреслив С.Яровий.

Зазначається, що відпрацювання “Перевізник” триває в Україні з 17 квітня. Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобуси.

Як повідомляв УНН, поліція затримала власника маршрутки, яка вчора поблизу Житомира зіштовхнулась із фурою.

Нагадаємо, внаслідок ДТП загинули 10 людей, з них троє дітей.