Полиция за три месяца выявила более 26 тыс. нарушений при перевозках пассажиров

"Полицейскими было зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль. Вот то, что мы имеем. Такие перевозчики должны безотлагательно лишаться лицензии", - подчеркнул С.Яровый.

Отмечается, что отработка "Перевозчик" длится в Украине с 17 апреля. Работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Как сообщал УНН, полиция задержала владельца маршрутки, которая вчера возле Житомира столкнулась с фурой.

Напомним, в результате ДТП погибли 10 человек, из них трое детей.