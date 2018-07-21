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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Полиция за три месяца выявила более 26 тыс. нарушений при перевозках пассажиров

Полиция за три месяца выявила более 26 тыс. нарушений при перевозках пассажиров

Киев  •  УНН

 • 13440 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. С 17 апреля в Украине во время проверки перевозчиков полицейские зафиксировали более 26 тысяч  нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полицейскими было зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль. Вот то, что мы имеем. Такие перевозчики должны безотлагательно лишаться лицензии", - подчеркнул С.Яровый.

Отмечается, что отработка "Перевозчик" длится в Украине с 17 апреля. Работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Как сообщал УНН, полиция задержала владельца маршрутки, которая вчера возле Житомира столкнулась с фурой.

Напомним, в результате ДТП погибли 10 человек, из них трое детей.

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