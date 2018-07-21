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У масштабній ДТП на Житомирщині загинули троє дітей

У масштабній ДТП на Житомирщині загинули троє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою, що сталося вчора у Житомирській області, загинули троє неповнолітніх - хлопці віком 16 і 14 років і дівчинка 8 років, громадянка Росії. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області, передає УНН.

За даними поліції, серед загиблих троє іноземців - двоє громадян Росії і один громадян Грузії. Встановлено, що під час ДТП загинули троє дітей і семеро дорослих:

житель Рівного 1978 р.н. (водій маршрутного автобуса);
житель села Гульська Новоград-Волинського району 2004 р.н.;
жителька Києва (уродженка Рівненщини) 1958 р.н.;
жителька Нової Каховки Херсонської області 1944 р.н.,
жителька Києва, 1964 р.н.;
дівчинка 2010 р.н., громадянка Росії;
жінка 1984 р.н., громадянка Росії;
жінка 1995 р.н., жителька Рівного;
громадянин Грузії, 1962 р.н. та хлопчик 2002 р.н., житель Новоград-Волинського, що на Житомирщині.

Також повідомляється, що серед травмованих двоє дітей: дівчинка 11 років, жителька с.Гульська Новоград-Волинського району та хлопчик 10 років, громадянин Росії.

Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Також у медичні заклади Житомира доставлені: житель смт Ружина 1993 р.н., житель Новоград-Волинського 1963 р.н., житель Коростеня 1992 р.н., жителька с.Гульська Новоград-Волинського району 1999 р.н., жителька с.Гульська, Новоград-Волинського району, 1980 р.н., жителька Новоград-Волинського, 1975 р.н., житель Рівного (вік встановлюється).

Усі обставини події з’ясовуються. Відомості про подію внесені до ЄРДР розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Нагадаємо, 20 липня вранці сталася смертельна автокатастрофа біля с.Глибочиця Житомирської області. Зіткнулися маршрутка сполученням "Київ-Рівне" та вантажівка. У результаті 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів.

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