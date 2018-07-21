В масштабном ДТП в Житомирской области погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В результате столкновения маршрутки с грузовиком, которое произошло вчера в Житомирской области, погибли трое несовершеннолетних - парни 16 и 14 лет и девочка 8 лет, гражданка России. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, передает УНН.
По данным полиции, среди погибших трое иностранцев - двое граждан России и один гражданин Грузии. Установлено, что во время ДТП погибли трое детей и семеро взрослых:
житель Ровно 1978 г.р. (водитель маршрутного автобуса)
житель села Гульская Новоград-Волынского района 2004 г.р.;
жительница Киева (уроженка Ровенской области) 1958 г.р.;
жительница Новой Каховки Херсонской области 1944 г.р.,
жительница Киева 1964 г.р.;
девочка 2010 г.р., гражданка России;
женщина 1984 г.р., гражданка России;
женщина 1995 г.р., жительница Ровно;
гражданин Грузии, 1962 г.р. и мальчик 2002 г.р., житель Новоград-Волынского, что в Житомирской области.
Также сообщается, что среди травмированных двое детей: девочка 11 лет, жительница с.Гульская Новоград-Волынского района и мальчик 10 лет, гражданин России.
Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.
Также в медицинские учреждения Житомира доставлены: житель пгт Ружин 1993 г.р., житель Новоград-Волынского 1963 г.р., житель Коростеня 1992 г.р., жительница с.Гульская Новоград-Волынского района 1999 г.р., жительница с.Гульская, Новоград-Волынского района, 1980 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., житель Ровно (возраст устанавливается).
Все обстоятельства происшествия выясняются. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.
Напомним, 20 июля утром произошла смертельная автокатастрофа возле с.Глибочица Житомирской области. Столкнулись маршрутка сообщением "Киев-Ровно" и грузовик. В результате 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения.