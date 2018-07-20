Через смертельну ДТП на Житомирщині відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Правоохоронці розпочали розслідування ДТП на трасі Київ-Чоп, внаслідок якої загинули 10 людей. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області, передає УНН.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розпочато досудове розслідування за фактом зіткнення маршрутного автобуса та вантажного автомобіля поблизу с. Глибочиця Житомирського району. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області", - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, сьогодні близько 10:40 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Глибочиця Житомирської області, сталося зіткнення маршрутки, яка рухалася у напрямку Житомира, та вантажної автомашини із напівпричепом.
У результаті 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області, зокрема, Житомирської обласної лікарні, обласної дитячої лікарні, міської лікарні №1 та Житомирської районної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.
Розслідування автокатастрофи перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирщини.