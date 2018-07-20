У ДТП на Житомирщині загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У результаті ДТП, яка сталася сьогодні у Житомирській області, на трасі Київ - Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталась 20 липня близько 10:40 на 127 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с.Глибочиці Житомирського району", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, водій маршрутки, вірогідно, сполученням Київ - Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом.
"Станом на 11:30 відомо, що унаслідок ДТП 10 людей загинуло, ще 10 з отриманими травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів", - уточнили в поліції.
На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи ГУНП в області та Житомирського відділення поліції, патрульні, рятувальники та медики. Обставини автокатастрофи наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, маршрутка врізалася в фуру у Житомирській області.