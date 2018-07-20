У Житомирській області маршрутка врізалася в фуру

Інформацію про ДТП підтвердив і речник патрульної поліції Житомира Ігор Іванюк.

"ДТП сталася о 10:37. Маршрутка зіткнулась із фурою", - повідомив Іванюк.

Аварія сталася на дорозі "Київ-Чоп", поблизу Житомира. У результаті ДТП є постраждалі, однак більш детальної інформації щодо цього поки що немає. На відео, яке надали кореспонденту УНН, видно дві карети швидкої допомоги, які працюють на місці автопригоди.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка сталася на автодорозі Київ - Одеса, загинули п'ятеро осіб, ще 12 госпіталізовані.