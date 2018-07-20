В Житомирской области маршрутка врезалась в фуру

Информацию о ДТП подтвердил и представитель патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк.

"ДТП произошло в 10:37. Маршрутка столкнулась с фурой", - сообщил Иванюк.

Авария произошла на дороге "Киев-Чоп", вблизи Житомира. В результате ДТП есть пострадавшие, однако более подробной информации на этот счет пока нет. На видео, которое предоставили корреспонденту УНН, видны две кареты скорой помощи, которые работают на месте ДТП.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло на автодороге Киев - Одесса, погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.