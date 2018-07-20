Через ДТП на Миколаївщині до лікарні потрапили 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Внаслідок ДТП, яка сталася на автодорозі Київ - Одеса сьогодні вранці, загинули п'ятеро осіб, ще 12 госпіталізовані. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"Сьогодні, 20 липня, близько п'ятої години ранку на 289 км автодороги Київ - Одеса, неподалік смт Криве Озеро, відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїзжої частини через несправність", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці. Ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медзакладу. Дані потерпілих встановлюються.
Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Встановлюються обставини автопригоди, буде призначено проведення експертиз. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю у Миколаївській області сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса і вантажівки. Зазначено, що серед постраждалих є громадяни Республіки Білорусь.