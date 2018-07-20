Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: п'ятеро загиблих

КИЇВ. 20 липня. УНН. У ніч на п'ятницю на Миколаївщині сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса і вантажівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро людей загинули, ще десятеро постраждали - громадяни Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.