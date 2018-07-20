Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: п'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У ніч на п'ятницю на Миколаївщині сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса і вантажівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро людей загинули, ще десятеро постраждали - громадяни Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"20 липня близько 4 години у Кривоозерському районі поблизу смт Криве Озеро сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса з вантажним автомобілем. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 5 осіб та 10 осіб постраждало (громадяни Республіки Білорусь)", - повідомили рятувальники.
Для проведення деблокації загиблих залучався підрозділ ДСНС.
Нагадаємо, під Хмельницьким зіткнулися трактор, автобус і вантажівка.