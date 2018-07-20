Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Николаевской области: пятеро погибших

"20 июля около 4:00 в Кривоозерском районе вблизи пгт Кривое Озеро произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 10 пострадали (граждане Республики Беларусь)", - сообщили спасатели.

Для проведения деблокации погибших привлекалось подразделение ГСЧС.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик.