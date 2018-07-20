Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Николаевской области: пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В ночь на пятницу в Николаевской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли, еще десять пострадали - граждане Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"20 июля около 4:00 в Кривоозерском районе вблизи пгт Кривое Озеро произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 10 пострадали (граждане Республики Беларусь)", - сообщили спасатели.
Для проведения деблокации погибших привлекалось подразделение ГСЧС.
Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик.