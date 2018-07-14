Під Хмельницьким зіткнулися трактор, автобус і вантажівка: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під Хмельницьким на перехресті Вінницького шосе і об’їзної дороги на Чернівці зіткнулися трактор, рейсовий автобус та вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждав водій трактора, ще двом людям - пасажирам автобуса - медичну допомогу надали на місці. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Повідомлення про аварію рятувальники у Хмельницькому отримали 14 липня о 15:19.
"На перехресті Вінницького шосе і об’їзної дороги на Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA та вантажного автомобіля DAF", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, рятувальники на місці події для недопущення загорання від’єднали акумуляторні батареї пошкоджених машин та змили з проїжджої частини розлите паливо.
"Внаслідок аварії постраждав водій трактора, який з травмами різного ступеню важкості був госпіталізований до лікарні. У рейсовому автобусі "Хмельницький – Київ – Харків" перебували 11 пасажирів, з яких 3 дітей. Двом пасажирам лікарі швидкої надали невідкладну допомогу на місці, та ті від госпіталізації відмовились", - додали у відомстві.
Причини та винуватців аварії встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Прикарпатті, четверо людей загинули.