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Під Хмельницьким зіткнулися трактор, автобус і вантажівка: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Під Хмельницьким на перехресті Вінницького шосе і об’їзної дороги на Чернівці зіткнулися трактор, рейсовий автобус та вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждав водій трактора, ще двом людям - пасажирам автобуса - медичну допомогу надали на місці. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Повідомлення про аварію рятувальники у Хмельницькому отримали 14 липня о 15:19.

"На перехресті Вінницького шосе і об’їзної дороги на Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA та вантажного автомобіля DAF", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, рятувальники на місці події для недопущення загорання від’єднали акумуляторні батареї пошкоджених машин та змили з проїжджої частини розлите паливо.

"Внаслідок аварії постраждав водій трактора, який з травмами різного ступеню важкості був госпіталізований до лікарні. У рейсовому автобусі "Хмельницький – Київ – Харків" перебували 11 пасажирів, з яких 3 дітей. Двом пасажирам лікарі швидкої надали невідкладну допомогу на місці, та ті від госпіталізації відмовились", - додали у відомстві.

Причини та винуватців аварії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Прикарпатті, четверо людей загинули

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