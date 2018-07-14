В Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Под Хмельницким на перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы столкнулись трактор, рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель трактора, еще двум людям - пассажирам автобуса - медицинскую помощь оказали на месте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Сообщение об аварии спасатели в Хмельницком получили 14 июля в 15:19.
"На перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля DAF", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, спасатели на месте происшествия для недопущения возгорания отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин и смыли с проезжей части разлитое топливо.
"В результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. В рейсовом автобусе "Хмельницкий - Киев - Харьков" находились 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи скорой оказали неотложную помощь на месте, и те от госпитализации отказались", - добавили в ведомстве.
Причины и виновников аварии устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, микроавтобус столкнулся с грузовиком на Прикарпатье, четыре человека погибли.