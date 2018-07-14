Поліція відкрила провадження через смертельну ДТП на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом зіткнення в Івано-Франківській області мікроавтобуса з вантажівкою, внаслідок чого водій та троє пасажирів буса загинули. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"Розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство", - зазначили у поліції.
Зокрема, у секторі комунікації розповіли, що 13 липня близько 16:40 40-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, та рухаючись заокругленою ділянкою автодороги "Мукачево – Івано-Франківськ – Львів" між селами Черче та Підкамінь під час виконання маневру обгону попутного транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автопоїздом у складі тягача MAN та напівпричепа TRAILOR під керуванням 57-річного водія, який рухався по своїй смузі руху у зустрічному напрямку.
За результатами медосвідчення водій вантажного автомобіля MAN був тверезий.
Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів 46-, 47- та 23-річного віку, жителі Чернівецької та Сумської областей, які перебували у Volkswagen Transporter, загинули на місці події.
Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в Івано-Франківській області напередодні загинули чотири людини.