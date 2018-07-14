Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Прикарпатті: є загиблі

Аварія сталася 13 липня о 16:41 поблизу села Підкамінь Рогатинського району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Буковині мікроавтобус на смерть збив велосипедиста

"Внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса)", - повідомили рятувальники.

Як повідомляв УНН, у Сумській області літня жінка на автомобілі збила маленького хлопчика.