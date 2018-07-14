Микроавтобус столкнулся с грузовиком на Прикарпатье: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ивано-Франковской области накануне погибли четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
Авария произошла 13 июля в 16:41 вблизи села Подкамень Рогатинского района.
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"В результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса)", - сообщили спасатели.
Как сообщал УНН, в Сумской области пожилая женщина на автомобиле сбила маленького мальчика.