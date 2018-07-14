Микроавтобус столкнулся с грузовиком на Прикарпатье: есть погибшие

Авария произошла 13 июля в 16:41 вблизи села Подкамень Рогатинского района.

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"В результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса)", - сообщили спасатели.

Как сообщал УНН, в Сумской области пожилая женщина на автомобиле сбила маленького мальчика.