У Сумській області літня жінка на авто збила маленького хлопчика

"Сьогодні о 12 годині на лінію "102" надійшло повідомлення, що в центрі міста, на вул. Ринкова, під колеса авто потрапила дитина. Коли поліцейські прибули на місце події, хлопчика у непритомному стані вже забрала швидка. Водій автомобіля Шевроле, а це 70-річна жінка, яка скоїла наїзд на дитину, очікувала на правоохоронців", – йдеться в повідомленні.

Як було попередньо встановлено, водій, рухаючись вулицею, не впоралася з керуванням і допустила наїзд на припаркований автомобіль Fiat і на хлопчика, який у цей час з бабусею йшов узбіччям дороги.

Не приходячи до свідомості, дитина померла в лікарні.

Наразі для проведення необхідних слідчих дій автомобіль Шевроле поміщений на спецмайданчик поліції. За фактом ДТП зі смертельним наслідком відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львівській області постраждали троє людей, серед них – двоє дітей.