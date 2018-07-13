В Сумской области пожилая женщина на авто сбила маленького мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Автомобиль сбил малолетнего ребенка в г. Бурынь Сумской области. Мальчик умер в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.
"Сегодня в 12:00 на линию "102" поступило сообщение, что в центре города, на ул. Рыночная, под колеса авто попал ребенок. Когда полицейские прибыли на место происшествия, мальчика в бессознательном состоянии уже забрала скорая. Водитель автомобиля Шевроле, а это 70-летняя женщина, которая совершила наезд на ребенка, ожидала правоохранителей", – говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, водитель, двигаясь по улице, не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованный автомобиль Fiat и на мальчика, который в это время с бабушкой шел по обочине дороги.
Не приходя в сознание, ребенок умер в больнице.
Сейчас для проведения необходимых следственных действий автомобиль Шевроле помещен на спецплощадку полиции. По факту ДТП со смертельным исходом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины.
Напомним, в результате ДТП во Львовской области пострадали три человека, среди них – двое детей.