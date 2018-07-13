У ДТП на Львівщині постраждали двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 липня. УНН. На трасі Львів - Луцьк, у селі Ременів Львівської області, при ДТП постраждали троє людей, серед них - двоє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"44-річний водій автомобіля ВАЗ-2104, мешканець с. Сулимів Жовківського району, здійснив попутне зіткнення із автомобілем марки Skoda Rapid, за кермом якого перебував 40-річний громадянин Білорусі", - повідомили у департаменті
Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей - пасажири ВАЗа віком 10 і 17 років. У них забої грудної клітки. Молодшого з них госпіталізували. Травми також отримала пасажирка автомобіля Skoda - 39-річна жінка міста Мінськ. Її госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, на Закарпатті зіткнулися два автомобілі. У результаті до лікарні потрапили троє осіб, серед яких вагітна жінка.