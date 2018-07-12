У ДТП на Закарпатті постраждала вагітна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У місті Берегове на Закарпатті сталася ДТП: зіткнулися два автомобілі. У результаті до лікарні потрапили троє осіб, серед яких вагітна жінка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Сьогодні, 12 липня, о 11:41 на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Берегово. Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що 25-річний мукачівець, водій Mercedes Sprinter, рухаючись по вул. Мукачівській у м. Берегове, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем "ВАЗ-21063", за кермом якого перебував 22-річний житель Берегівщини", - зазначено в повідомленні.
У результаті отримали травми водій "ВАЗ-21063" та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка. Їх доставили на обстеження до місцевої лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
"Автомобілі поміщені на спецмайданчик відділу поліції. Слідчі вже призначили ряд експертиз. В ході слідства поліція встановить всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Слідство у справі триває", - уточнили в поліції.
Нагадаємо, у Запорізькій області сталася ДТП: зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль.