У Запорізькій області сталася ДТП за участі військового авто: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Мелітопольському районі: зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"11 липня близько 8:20 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП на 387 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь", - йдеться в повідомленні.
Так, під час обгону водій автомобіля Renault 1981 року народження скоїв зіткнення з військовим автомобілем "ГАЗ", який повертав на другорядну дорогу.
У результаті аварії пасажири легкової машини: жінка 1986 року народження та її донька 2010 року народження - отримали тілесні ушкодження.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Перевірка триває.
Нагадаємо, на трасі Тернопіль - Рава Руська зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, яка належить Збройним силам України.