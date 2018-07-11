В Запорожской области произошло ДТП с участием военного авто: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мелитопольском районе: столкнулись легковушка и военный автомобиль. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
"11 июля около 8:20 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о ДТП на 387 километре автодороги Харьков-Симферополь", - говорится в сообщении.
Так, во время обгона водитель автомобиля Renault 1981 года столкнулся с военным автомобилем "ГАЗ", который поворачивал на второстепенную дорогу.
В результате аварии пассажиры легковой машины: женщина 1986 года рождения и ее дочь 2010 рождения - получили телесные повреждения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Проверка продолжается.
Напомним, на трассе Тернополь - Рава Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик, принадлежащей Вооруженным силам Украины.