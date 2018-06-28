На Тернопільщині сталася ДТП за участі військової вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. На трасі Тернопіль-Рава Руська зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, яка належить Збройним силам України. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області, передає УНН.
Так, ДТП сталася вчора, 27 червня, о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району.
"На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. На момент аварії у салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці: двоє військових – в кабіні та двоє – у буді", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару загинули дві жінки.
"П'ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні. Один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці. Інших військових оглядають лікарі", – уточнили в поліції.
Слідчі встановлюють причину виїзду легковика на смугу зустрічного руху. Слідство триває відповідно до ч.3 ст. 286 КК України.
Нагадаємо, автомобіль скоїв наїзд на жінку, яка йшла узбіччям дороги з дитячим візком із тримісячною дитиною. Аварія сталася у с. Каїри Херсонської області.