На Херсонщині автомобіль на смерть збив жінку з немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У с. Каїри Херсонської області автомобіль скоїв наїзд на жінку, яка йшла узбіччям дороги з дитячим візком із тримісячною дитиною. Внаслідок ДТП жінка та дитина загинули. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"ДТП сталася 24 червня приблизно о 21:20 в с. Каїри Горностаївського району. Попередньо встановлено, що 49-річний водій автомобілю "ВАЗ-21099" здійснив наїзд на жінку, яка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку з дитячим візком із тримісячною дитиною. Водій з місця пригоди втік, а через 15 хвилин після скоєння ДТП самостійно прибув у Горностаївське відділення поліції", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії 26-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Дитина померла по дорозі в медичний заклад.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Водія затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди. Призначено проведення низки експертиз, зокрема на вміст алкоголю в крові водія. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Миколаївщині перекинувся автомобіль з неповнолітніми. Внаслідок ДТП 17-річний водій транспортного засобу загинув на місці, ще чотирьох пасажирів доставили до лікарні.