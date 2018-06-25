В Херсонской области автомобиль насмерть сбил женщину с младенцем
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В с. Каиры Херсонской области автомобиль совершил наезд на женщину, которая шла по обочине дороги с детской коляской с трехмесячным ребенком. В результате ДТП женщина и ребенок погибли. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"ДТП произошло 24 июня около 21:20 в с. Каиры Горностаевского района. Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" совершил наезд на женщину, которая шла по обочине дороги в попутном направлении с детской коляской с трехмесячным ребенком. Водитель с места происшествия скрылся, а через 15 минут после совершения ДТП самостоятельно прибыл в Горностаевское отделение полиции", – говорится в сообщении.
В результате аварии 26-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Ребенок умер по дороге в медицинское учреждение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Водителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе на содержание алкоголя в крови водителя. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, в Николаевской области перевернулся автомобиль с несовершеннолетними. В результате ДТП 17-летний водитель транспортного средства погиб на месте, еще четверо пассажиров доставлены в больницу.