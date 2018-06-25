На Миколаївщині перекинулася автівка з неповнолітніми: є загиблий

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КИЇВ. 25 червня. УНН. На автотрасі Миколаїв – Доманівка – Берізки перекинувся автомобіль, внаслідок чого його 17-річний водій загинув на місці, ще чотирьох пасажирів доставили до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.

"Вчора, 24 червня, близько 19:45 на 171 км автодороги Т-1506 "Миколаїв – Доманівка – Берізки" у Врадіївському районі 17-річний юнак, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому сталося перекидання транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Чотирьох пасажирів віком від 14 до 17 років з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили до медичного закладу.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюються обставини скоєння ДТП, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, водійка "ЗАЗ - Таврія" наїхала на восьмирічну дівчинку на велосипеді. Дитина внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та була госпіталізована. 

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