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В Николаевской области перевернулось авто с несовершеннолетними: есть погибший

В Николаевской области перевернулось авто с несовершеннолетними: есть погибший

Киев  •  УНН

 • 10751 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На автотрассе Николаев - Доманевка - Березки перевернулся автомобиль, в результате чего его 17-летний водитель погиб на месте, еще четверо пассажиров доставлены в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Вчера, 24 июня, около 19:45 на 171 км автодороги Т-1506 "Николаев - Доманевка - Березки" во Врадиевском районе 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте. Четырех пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, водитель "ЗАЗ - Таврия" наехал на восьмилетнюю девочку на велосипеде. Ребенок в результате ДТП получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и был госпитализирован.

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