Жінка на "Таврії" у Львівській області збила восьмирічну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Вчора, 22 червня о 19:30 у місті Буськ на вул. Шевченка водійка “ЗАЗ - Таврія” наїхала на восьмирічну дівчинку на велосипеді. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Дитина, мешканка міста Жовті Води Дніпропетровської області, внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та була госпіталізована у Буську ЦРЛ.
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Причини та обставини події встановлюють.