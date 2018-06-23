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Жінка на "Таврії" у Львівській області збила восьмирічну дитину

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Вчора, 22 червня о 19:30 у місті Буськ на вул. Шевченка водійка “ЗАЗ - Таврія” наїхала на восьмирічну дівчинку на велосипеді. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Дитина, мешканка міста Жовті Води Дніпропетровської області, внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та була госпіталізована у Буську ЦРЛ.

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Причини та обставини події встановлюють.

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