ДТП на Львівщині з іноземцями: одна людина загинула, вісім - поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 23 червня, близько опівдня на автодорозі Ковель – Жовква неподалік міста Великі Мости у Сокальському районі, що на Львівщині, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Шкода Октавія”, 59-річний мешканець міста Пустомити, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водії “Тойоти” та “Міцубіші”, що рухались йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає.

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"Проте на зустрічній смузі “Шкода” зіткнулась з мікроавтобусом “Фольксваген ЛТ”, яким керував 35-річний мешканець Волинської області. На момент зіткнення у мікроавтобусі перебувало дев’ятеро пасажирів — усі іноземці. Одна з жінок-пасажирів від отриманих травм померла, ще семеро доставлені у медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози. Також госпіталізований водій “Октавії”. Водій мікроавтобуса від медичної допомоги відмовився", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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