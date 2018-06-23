ДТП во Львовской области с иностранцами: один человек погиб, восемь - ранены

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 39362 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 92766 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106558 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121901 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140986 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 184762 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130728 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 июня, около полудня на автодороге Ковель - Жовква недалеко от города Великие Мосты в Сокольском районе на Львовщине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля “Шкода Октавия”, 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водители “Тойоты” и “Мицубиси”, что двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

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“Однако на встречной полосе „Шкода“ столкнулась с микроавтобусом ”Фольксваген ЛТ“, которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров — все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семь доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель „Октавии“. Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался”, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — к лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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