У ДТП загинув помічник нардепа Вілкула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула. Про це УНН повідомили у поліції.
За інформацією правоохоронців, аварія сталась на трасі Київ-Харків, поблизу села Коноплянка.
“Легковик Hyundai Tucson виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою DAF. Від отриманих травм водій легкового авто загинув”, — повідомили у поліції.
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Також правоохоронці підтвердили інформацію, що легковим авто керував помічник народного депутата Олександра Вілкула.
Як стало відомо УНН, загиблий працював помічником нардепа на громадських засадах.
Наразі за фактом ДТП ведеться розслідування.