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У ДТП загинув помічник нардепа Вілкула

У ДТП загинув помічник нардепа Вілкула

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула. Про це УНН повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, аварія сталась на трасі Київ-Харків, поблизу села Коноплянка.

“Легковик Hyundai Tucson виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою DAF. Від отриманих травм водій легкового авто загинув”, — повідомили у поліції.

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Також правоохоронці підтвердили інформацію, що легковим авто керував помічник народного депутата Олександра Вілкула.

Як стало відомо УНН, загиблий працював помічником нардепа на громадських засадах.

Наразі за фактом ДТП ведеться розслідування.

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